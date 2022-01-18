«Спартаку» нереально догнать «Зенит». Боярский отреагировал на слова Михаила Игнатова

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» слова полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова о том, что московский клуб сохраняет шансы догнать «Зенит» в турнирной таблице.

«Я так не думаю. «Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет. «Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские», — сказал Боярский «СЭ».

Московский «Спартак» после 18 туров Тинькофф РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38 очков).