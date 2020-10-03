В матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».

Счет открыл Александр Ерохин после скидки от Артема Дзюбы в середине второго тайма.

Дзюба головой сбросил мяч на Ерохина и тот ударом в касание открыл счёт в матче.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/mnbiBBw7Zq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2020

На 86-й минуте Эсекиэль Понсе забил ответный мяч.