РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — «Зенит»: все голы матча

20:56
Матч «Спартак» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч «Спартак» — «Зенит». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».

Счет открыл Александр Ерохин после скидки от Артема Дзюбы в середине второго тайма.

На 86-й минуте Эсекиэль Понсе забил ответный мяч.

Спартак — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир