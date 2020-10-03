«Спартак» — «Зенит»: все голы матча
20:56
В матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом».
Счет открыл Александр Ерохин после скидки от Артема Дзюбы в середине второго тайма.
Дзюба головой сбросил мяч на Ерохина и тот ударом в касание открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2020
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На 86-й минуте Эсекиэль Понсе забил ответный мяч.
Алекс Крал отпасовал в центр штрафной на Понсе, который в касание переправил мяч в угол ворот Кержакова.#МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакЗенитhttps://t.co/i8BeNpIQXb— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 3, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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