«Спартак» — «Зенит»: Угальде и Луис Энрике сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Игру из-за дисквалификаций пропускают защитник красно-белых Алексис Дуарте и полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Запасные: Помазун, Добвня, Чернов, Абена, Мангаш, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Медина, Солари, Гарсия.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Зделар, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Мостовой, Соболев, Педро.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».