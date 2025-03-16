«Спартак» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре РПЛ в воскресенье, 16 марта

«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в 21-м туре РПЛ в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

По итогам 20-ти туров премьер-лиги красно-белые набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 43 баллами располагаются на второй строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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