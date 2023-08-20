«Спартак» на своем поле сыграет против «Зенита» в рамках 5-го тура РПЛ. Игра состоится на «Открытие Банк Арене» в воскрсенье, 20 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Зенит» в последний раз проигрывал «Спартаку» в рамках РПЛ осенью 2017 года. Тогда красно-белые на своем поле обыграли петербуржцев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. За «Зенит» единственным мячом отличился итальянский защитник Доменико Кришито.

Последняя очная встреча команд прошла в мае 2023 года и завершилась победой «Зенита» (3:2).

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