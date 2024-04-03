Агент Давидса: «Фадлу готов возглавить «Локомотив»

Футбольный агент Растом Симонс заявил, что Фадлу Давидс готов возглавить «Локомотив».

«Да, Фадлу готов возглавить «Локомотив», если поступит предложение, он согласится», — приводит слова Симонса «РБ Спорт».

3 апреля «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России, уступив в гостях «Уралу» (0:1).

Фадлу Давидс входил в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра и проработал в «Локомотиве» 18 дней. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после увольнения главного тренера.