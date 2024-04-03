Агент Давидса: «Фадлу готов возглавить «Локомотив»
Футбольный агент Растом Симонс заявил, что Фадлу Давидс готов возглавить «Локомотив».
«Да, Фадлу готов возглавить «Локомотив», если поступит предложение, он согласится», — приводит слова Симонса «РБ Спорт».
3 апреля «Локомотив» вылетел из FONBET Кубка России, уступив в гостях «Уралу» (0:1).
Фадлу Давидс входил в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра и проработал в «Локомотиве» 18 дней. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию после увольнения главного тренера.
Источник: РБ Спорт
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|6.04
|14:00
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Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
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|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
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|7.04
|16:30
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Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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|8.04
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Оренбург – Рубин
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Джон Кордоба
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Динамо
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|П
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
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|6
|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Кирилл Гоцук
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