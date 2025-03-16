«Спартак» — «Зенит»: фанат красно-белых кинул стакан в сторону скамейки Зенита

Один из болельщиков «Спартака» бросил пустой стакан в сторону скамейки «Зенита» во время матча 21-го тура РПЛ.

Предмет долетел до технической зоны и упал рядом с главным тренером питерцев Сергеем Семаком. Тренер отреагировал и указал на это резервному судье. После этого стакан унесли из технической зоны «Зенита».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

После первого тайма «Спартак» обыгрывает «Зенит» со счетом 1:0. На 45+2-й минуте встречи отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.