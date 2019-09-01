В матче 8-го тура чемпионата России «Спартак» принимал «Зенит» на своем поле. В концовке встречи клуб из Санкт-Петербурга провел опасную контратаку, но «Спартак» выручил Александр Максименко.

Этот момент закончился стычкой между Георгием Джикией и Магомедом Оздоевым. Футболисты поговорили на высоких тонах и немного потолкались.

Судья матча Виталий Мешков ограничился устным предупреждением. Отметим, что к этому моменту у Оздоева уже была одна желтая карточка.