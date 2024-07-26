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Сегодня, 15:57

«Спартак» заявил на новый сезон РПЛ Николсона и Барко

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«Спартак» внес в заявку на новый сезон нападающего Шамара Николсона и полузащитника Эсекьеля Барко.

В прошлом сезоне 27-летний Николсон выступал на правах аренды за «Клермон». В составе французской команды ямаец провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

В четверг, 25 июля, «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним аргентинцем Барко. Ранее футболист защищал цвета «Индепендьенте», «Атланты» и «Ривер Плейта».

На старте сезона в РПЛ красно-белые уступили в гостях «Оренбургу» (0:2). Во 2-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится на выезде с подмосковными «Химками». Матч пройдет в воскресенье, 28 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
Эсекьель Барко
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Чалов полетел с ЦСКА на матч чемпионата России с «Пари НН»

Форвард «Акрона» Эльдарушев перешел в «Балтику»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

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