Чалов полетел с ЦСКА на матч чемпионата России с «Пари НН»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отправился вместе с командой на выездной матч 2-го тура РПЛ против «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист согласился перейти в греческий ПАОК. По информации инсайдера Ивана Карпова, в пятницу, 26 июля, Чалов должен был провести встречу с руководством армейского клуба.

Игра между ЦСКА и нижегородским «Пари НН» состоится в субботу, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 262 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.