Гаджиев: «Третье место сейчас является для «Спартака» хорошим результатом»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил результаты «Спартака» в сезоне-2022/23.

«Почему «Спартак» хуже провел весеннюю часть сезона, чем осеннюю? В прошлом году «Спартак» занял десятое место, — цитирует «Газета.Ru» Гаджиева. — Третье место сейчас является для них хорошим результатом. Сложно сказать, какие конкретные причины в спаде команды. Нам известно только то, что мы видели. Случайно ли то, что в «Спартаке» были крупные скандалы, дисквалификации?! Но мы не знаем, что к этому привело, почему не было мер профилактического характера».

«Спартак» с 54 очками занял третье место в турнирной таблице сезона-2022/23. В последнем туре красно-белые проиграли «Крыльям Советов» (0:1).