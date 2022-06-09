Лука Каттани заявил, что хочет остаться в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отреагировал на уход Паоло Ваноли с поста главного тренера клуба.

«Несмотря на уход Ваноли, я бы хотел продолжить работу и остаться в «Спартаке», — приводит слова Каттани «Чемпионат».

«Спартак» объявил об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера 9 июня.

Под его руководством «Спартак» занял 10-е место в сезоне-2021/22, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России.