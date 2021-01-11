«Спартак» все-таки подпишет Промеса? Футбольный live — в 17.00
10:00
Футбольный эфир с Вячеславом Короткиным, Артемом Калининым, Севастианом Терлецким и Максимом Алланазаровым — на YouTube-канале «СЭ» в 17.00.
Главные темы:
— «Спартак» подписывает Хендрикса и претендует на Промеса
— Почему Онопко и Овчинников покинули ЦСКА
— Романцев — за Карпина в «Спартаке»
— Возвращение Головина, проблемы Миранчука, успех Шомуродова
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