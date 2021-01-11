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«Спартак» все-таки подпишет Промеса? Футбольный live — в 17.00

10:00
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Футбольный эфир с Вячеславом Короткиным, Артемом Калининым, Севастианом Терлецким и Максимом Алланазаровым — на YouTube-канале «СЭ» в 17.00.

Главные темы:

— «Спартак» подписывает Хендрикса и претендует на Промеса

— Почему Онопко и Овчинников покинули ЦСКА

— Романцев — за Карпина в «Спартаке»

— Возвращение Головина, проблемы Миранчука, успех Шомуродова

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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