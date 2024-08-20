«Факел» попросил ЭСК разобрать два эпизода в матче против «Спартака»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежский клуб попросил разобрать момент с засчитанным на 9-й минуте голом защитника «Спартака» Срджана Бабича, а также назначенным в ворота «Факела» пенальти на 58-й минуте встречи.

Воронежская команда занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе одно очко. В следующем матче «Факел» 24 августа сыграет с «Оренбургом».