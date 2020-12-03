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«Спартак» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по взаимодействиям в TikTok

15:32
«Спартак» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по взаимодействиям в TikTok. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по взаимодействиям в TikTok. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» занимает третье место в мире среди футбольных клубов по взаимодействиям в TikTok, информирует пресс-служба красно-белых. У него 2 544 957 взаимодействий.

Лидирует в списке «Манчетер Юнайтед», у которого 5 029 565 взаимодействий. «Барселона» занимает второе место (3 399 425).

На четвертом и пятом местах расположились «Манчестер Сити» (2 440 828) и «Лестер» (2 317 860).

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