«Спартак» вошел в топ-5 футбольных клубов мира по взаимодействиям в TikTok
15:32
«Спартак» занимает третье место в мире среди футбольных клубов по взаимодействиям в TikTok, информирует пресс-служба красно-белых. У него 2 544 957 взаимодействий.
Лидирует в списке «Манчетер Юнайтед», у которого 5 029 565 взаимодействий. «Барселона» занимает второе место (3 399 425).
На четвертом и пятом местах расположились «Манчестер Сити» (2 440 828) и «Лестер» (2 317 860).
У нас тут в TikTok небольшое достижение ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 3, 2020
Если еще вдруг не подписались на нас, сейчас самое время: https://t.co/LuNfuo4j8X ? pic.twitter.com/Ov3L3i2dHc
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