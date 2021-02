??? TOP 10 most popular sports teams in the world on #tiktok during january 2021!?



?Total interactions ???



1.@FCBarcelona ??

2.@SpursOfficial ???

3.@ManCity ???

4.@LFC ???

5.@AFCAjax ??

6.@juventusfc ??

7.@Chiefs ??

8.@ManUtd ???

9.@fcsm_official ??

10.@warriors ?? pic.twitter.com/l97cZP0ke8