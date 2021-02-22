«Манчестер Сити» возглавил индекс европейских клубов. Команде Хосепа Гвардьолы удалось обойти его бывшую команду «Баварию», которая лидировала на протяжении восьми последних месяцев.

Тройку лидеров замыкает «Барселона», а на четвертое место забрался «Ливерпуль», обогнавший «Атлетико». В десятку лидеров вошел «Манчестер Юнайтед», поднявшийся на три позиции.

Лучшим из российских клубов остается чемпион страны «Зенит», который опустился на три строчки — с 47-го на 50-е место. В топ-100 также входят «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».

Индекс европейских клубов

Положение на 22 февраля

1 (2*). «Манчестер Сити» (Англия) — 4299 очков

2 (1). «Бавария» (Германия) — 4275

3 (3). «Барселона» (Испания) — 3910

4 (5). «Ливерпуль» (Англия) — 3841

5 (4). «Атлетико» (Испания) — 3823

6 (6). «Реал» (Испания) — 3812

7 (7). «ПСЖ» (Франция) — 3766

8 (11). «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3643

9 (8). «Ювентус» (Италия) — 3642

10 (10). «Лейпциг» (Германия) — 3596...

50 (47). «Зенит» (Россия) — 2783...

78 (75). «Локомотив» (Россия) — 2473...

84 (86). ЦСКА (Россия) — 2441...

89 (73). «Краснодар» (Россия) — 2421...

108 (107). «Спартак» (Россия) — 2302...

123 (116). «Ростов» (Россия) — 2222...

136 (139). «Динамо» (Россия) — 2167...

151 (158). «Ахмат» (Россия) — 2103...

158 (154). «Рубин» (Россия) — 2082...

164 (171). «Сочи» (Россия) — 2055...

177 (174). «Урал» (Россия) — 2009...

199 (206). «Арсенал» (Россия) — 1882...

216 (208). «Уфа» (Россия) — 1841...

230 (225). «Химки» (Россия) — 1797...

317 (311). «Тамбов» (Россия) — 1585...

340 (334). «Ротор» (Россия) — 1516

* - место в предыдущем рейтинге