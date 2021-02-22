«Манчестер Сити» обошел «Баварию» в индексе европейских клубов, «Зенит» — 50-й
«Манчестер Сити» возглавил индекс европейских клубов. Команде Хосепа Гвардьолы удалось обойти его бывшую команду «Баварию», которая лидировала на протяжении восьми последних месяцев.
Тройку лидеров замыкает «Барселона», а на четвертое место забрался «Ливерпуль», обогнавший «Атлетико». В десятку лидеров вошел «Манчестер Юнайтед», поднявшийся на три позиции.
Лучшим из российских клубов остается чемпион страны «Зенит», который опустился на три строчки — с 47-го на 50-е место. В топ-100 также входят «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».
Индекс европейских клубов
Положение на 22 февраля
1 (2*). «Манчестер Сити» (Англия) — 4299 очков
2 (1). «Бавария» (Германия) — 4275
3 (3). «Барселона» (Испания) — 3910
4 (5). «Ливерпуль» (Англия) — 3841
5 (4). «Атлетико» (Испания) — 3823
6 (6). «Реал» (Испания) — 3812
7 (7). «ПСЖ» (Франция) — 3766
8 (11). «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3643
9 (8). «Ювентус» (Италия) — 3642
10 (10). «Лейпциг» (Германия) — 3596...
50 (47). «Зенит» (Россия) — 2783...
78 (75). «Локомотив» (Россия) — 2473...
84 (86). ЦСКА (Россия) — 2441...
89 (73). «Краснодар» (Россия) — 2421...
108 (107). «Спартак» (Россия) — 2302...
123 (116). «Ростов» (Россия) — 2222...
136 (139). «Динамо» (Россия) — 2167...
151 (158). «Ахмат» (Россия) — 2103...
158 (154). «Рубин» (Россия) — 2082...
164 (171). «Сочи» (Россия) — 2055...
177 (174). «Урал» (Россия) — 2009...
199 (206). «Арсенал» (Россия) — 1882...
216 (208). «Уфа» (Россия) — 1841...
230 (225). «Химки» (Россия) — 1797...
317 (311). «Тамбов» (Россия) — 1585...
340 (334). «Ротор» (Россия) — 1516
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