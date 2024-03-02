«Спартак» в третий раз при Абаскале не пропустил в гостевом матче РПЛ

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

Для красно-белых субботний результат скорее позитивен. Москвичи всего в третий раз за время работы Гильермо Абаскаля избежали пропущенных голов на чужом поле.

Ранее у спартаковцев получалось засушить «Урал» в прошлом сезоне и «Балтику» в нынешнем.

Все гостевые сухие матчи «Спартака» в последних пяти чемпионатах