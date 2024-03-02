«Зенит» в четвертый раз потерял очки в домашних матчах РПЛ в этом сезоне

«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

В матче со «Спартаком» зенитовцы в четвертый раз в нынешнем чемпионате потеряли очки на своем поле. Победы с «Газпром Арена» увезли «Динамо» и «Локомотив», ничью — «Краснодар».

После десяти встреч домашний недобор составляет уже 10 баллов — это повторение худшего результата за время работы Сергея Семака. Такими темпами питерцы могут доиграться до провала времен Роберто Манчини: на сезон-2017/18 пришлись три ничьи и три поражения.

Все домашние потери «Зенита» с сезона-2012/13

Сезон Тренеры Дома Матчи Потери Потерянные очки 2012/13 Лучано Спаллетти 15 Рубин — 1:2, Терек — 0:2, Локомотив — 1:1, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1 12 2013/14 Лучано Спаллетти, Андре Виллаш Боаш 15 Кубань — 1:1, Амкар — 1:1, Ростов — 0:2, Томь — 0:0, Зенит — 0:3* 12 2014/15 Андре Виллаш-Боаш 15 Спартак — 0:0, Терек — 1:3, Рубин — 1:1 7 2015/16 Андре Виллаш-Боаш 15 Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3, Амкар — 1:1, Мордовия — 0:0, Уфа — 1:1, Локомотив — 1:1 14 2016/17 Мирча Луческу 15 Локомотив — 0:0, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1, Терек — 0:1 9 2017/18 Роберто Манчини 15 Ростов — 0:0, Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Амкар — 0:0, Краснодар — 1:2, ЦСКА — 0:0 15 2018/19 Сергей Семак 15 Спартак — 0:0, Рубин — 1:2 5 2019/20 Сергей Семак 15 Краснодар — 1:1, Ахмат — 0:0, ЦСКА — 1:1, Локомотив — 0:0, Уфа — 0:0 10 2020/21 Сергей Семак 15 Рубин — 1:2, Ростов — 2:2 5 2021/22 Сергей Семак 15 Сочи — 1:2, Ростов — 2:2 5 2022/23 Сергей Семак 15 Ахмат — 1:2, Краснодар — 2:2 5 2023/24 Сергей Семак 10 Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2, Краснодар — 1:1, Спартак — 0:0 10

* Матч был прерван при счете 2:4 из-за выбегания болельщиков на поле.