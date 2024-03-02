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2 марта, 23:36

«Зенит» в четвертый раз потерял очки в домашних матчах РПЛ в этом сезоне

Кирилл Бурдаков
Статистик
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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

В матче со «Спартаком» зенитовцы в четвертый раз в нынешнем чемпионате потеряли очки на своем поле. Победы с «Газпром Арена» увезли «Динамо» и «Локомотив», ничью — «Краснодар».

После десяти встреч домашний недобор составляет уже 10 баллов — это повторение худшего результата за время работы Сергея Семака. Такими темпами питерцы могут доиграться до провала времен Роберто Манчини: на сезон-2017/18 пришлись три ничьи и три поражения.

Все домашние потери «Зенита» с сезона-2012/13

Сезон

Тренеры

Дома

Матчи

Потери

Потерянные очки

2012/13

Лучано Спаллетти

15

Рубин — 1:2, Терек — 0:2, Локомотив — 1:1, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1

12

2013/14

Лучано Спаллетти, Андре Виллаш Боаш

15

Кубань — 1:1, Амкар — 1:1, Ростов — 0:2, Томь — 0:0, Зенит — 0:3*

12

2014/15

Андре Виллаш-Боаш

15

Спартак — 0:0, Терек — 1:3, Рубин — 1:1

7

2015/16

Андре Виллаш-Боаш

15

Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3, Амкар — 1:1, Мордовия — 0:0, Уфа — 1:1, Локомотив — 1:1

14

2016/17

Мирча Луческу

15

Локомотив — 0:0, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1, Терек — 0:1

9

2017/18

Роберто Манчини

15

Ростов — 0:0, Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Амкар — 0:0, Краснодар — 1:2, ЦСКА — 0:0

15

2018/19

Сергей Семак

15

Спартак — 0:0, Рубин — 1:2

5

2019/20

Сергей Семак

15

Краснодар — 1:1, Ахмат — 0:0, ЦСКА — 1:1, Локомотив — 0:0, Уфа — 0:0

10

2020/21

Сергей Семак

15

Рубин — 1:2, Ростов — 2:2

5

2021/22

Сергей Семак

15

Сочи — 1:2, Ростов — 2:2

5

2022/23

Сергей Семак

15

Ахмат — 1:2, Краснодар — 2:2

5

2023/24

Сергей Семак

10

Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2, Краснодар — 1:1, Спартак — 0:0

10

* Матч был прерван при счете 2:4 из-за выбегания болельщиков на поле.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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