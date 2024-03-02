«Зенит» в четвертый раз потерял очки в домашних матчах РПЛ в этом сезоне
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.
В матче со «Спартаком» зенитовцы в четвертый раз в нынешнем чемпионате потеряли очки на своем поле. Победы с «Газпром Арена» увезли «Динамо» и «Локомотив», ничью — «Краснодар».
После десяти встреч домашний недобор составляет уже 10 баллов — это повторение худшего результата за время работы Сергея Семака. Такими темпами питерцы могут доиграться до провала времен Роберто Манчини: на сезон-2017/18 пришлись три ничьи и три поражения.
Все домашние потери «Зенита» с сезона-2012/13
|
Сезон
|
Тренеры
|
Дома
|
|
|
|
|
Матчи
|
Потери
|
Потерянные очки
|
2012/13
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
Рубин — 1:2, Терек — 0:2, Локомотив — 1:1, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1
|
12
|
2013/14
|
Лучано Спаллетти, Андре Виллаш Боаш
|
15
|
Кубань — 1:1, Амкар — 1:1, Ростов — 0:2, Томь — 0:0, Зенит — 0:3*
|
12
|
2014/15
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
Спартак — 0:0, Терек — 1:3, Рубин — 1:1
|
7
|
2015/16
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
Краснодар — 0:2, Крылья Советов — 1:3, Амкар — 1:1, Мордовия — 0:0, Уфа — 1:1, Локомотив — 1:1
|
14
|
2016/17
|
Мирча Луческу
|
15
|
Локомотив — 0:0, ЦСКА — 1:1, Анжи — 1:1, Терек — 0:1
|
9
|
2017/18
|
Роберто Манчини
|
15
|
Ростов — 0:0, Арсенал — 0:1, Локомотив — 0:3, Амкар — 0:0, Краснодар — 1:2, ЦСКА — 0:0
|
15
|
2018/19
|
Сергей Семак
|
15
|
Спартак — 0:0, Рубин — 1:2
|
5
|
2019/20
|
Сергей Семак
|
15
|
Краснодар — 1:1, Ахмат — 0:0, ЦСКА — 1:1, Локомотив — 0:0, Уфа — 0:0
|
10
|
2020/21
|
Сергей Семак
|
15
|
Рубин — 1:2, Ростов — 2:2
|
5
|
2021/22
|
Сергей Семак
|
15
|
Сочи — 1:2, Ростов — 2:2
|
5
|
2022/23
|
Сергей Семак
|
15
|
Ахмат — 1:2, Краснодар — 2:2
|
5
|
2023/24
|
Сергей Семак
|
10
|
Динамо — 2:3, Локомотив — 1:2, Краснодар — 1:1, Спартак — 0:0
|
10
* Матч был прерван при счете 2:4 из-за выбегания болельщиков на поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5