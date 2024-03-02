Агент Гранха: «Роналдо сделал голевую передачу, мы все были счастливы»

Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился впечатлениями от дебютной игры бразильца.

«Роналдо был очень хорош в игре и даже сделал результативную передачу при втором голе. Мы все были счастливы, включая Роналдо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Роналдо дебютировал за «Ростов» в матче против «Крыльев Советов» (2:0). Нападающий вышел в стартовом составе и записал на свой счет результативную передачу.

После 19 туров команда Валерия Карпина (24 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.