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2 марта, 23:50

Агент Гранха: «Роналдо сделал голевую передачу, мы все были счастливы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, поделился впечатлениями от дебютной игры бразильца.

«Роналдо был очень хорош в игре и даже сделал результативную передачу при втором голе. Мы все были счастливы, включая Роналдо», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Роналдо дебютировал за «Ростов» в матче против «Крыльев Советов» (2:0). Нападающий вышел в стартовом составе и записал на свой счет результативную передачу.

После 19 туров команда Валерия Карпина (24 очка) занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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Кр. Советов – ЦСКА
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Урал – Зенит
 - : -
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 - : -
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