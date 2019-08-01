15:30 | Футбол — РПЛ

"Спартак" устроил Шюррле легкий тоннель. Видео

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"Спартак" в своем Instagram поделился видео с тренировки команды, на которой футболисты встречают новичка клуба Андре Шюррле легким тоннелем.

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде Шюррле на один сезон. Шюррле выигрывал ЧМ-2014 в составе сборной Германии. Ранее футболист выступал за "Челси""Фулхэм""Байер""Вольфсбург""Майнц"

Не исключено, что 28-летний хавбек сможет сыграть с "Динамо" в матче 4-го тура РПЛ. "СЭ" проведет трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало - в 19.00.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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