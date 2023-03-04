Федун — о Литвинове: «Молодец! Надеюсь, что он будущее нашего футбола!»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника Руслана Литвинова, который забил два мяча в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (2:2).

«Очень понравился Литвинов. Молодец! Забил два гола. Очень люблю этого парня. Надеюсь, что он будущее нашего футбола! Ну и настоящее тоже», — сказал Федун «СЭ».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.