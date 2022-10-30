Пресняков-старший считает, что «Спартаку» бесполезно бороться за первое место в РПЛ

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ.

В воскресенье, 30 октября красно-белые обыграли «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Как сказал один из моих любимых тренеров, Валерий Георгиевич Карпин: «Очки не пахнут». «Торпедо» — не такая простая команда. Не совсем уверенно, но главное, что победили. Итоги первого круга? Не сказал бы, что «Спартак» выздоровел. Оборона пока дырявенькая, если играть против команды с сильным нападением. В любом случае, какой-то прогресс виден, он есть. Побороться за призовые места «Спартак» может, но не за первое. За первое — бесполезно по определению», — сказал Пресняков «СЭ».

«Спартак» с 32 очками в 15 матчах идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля отстает на 4 очка от лидирующего «Зенита», который еще не завершил свой последний матч в первом круге сезона-2022/23 в РПЛ против «Краснодара».