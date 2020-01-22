«Спартак» сообщил об условиях перехода Бакаева-младшего в «Рубин». Москвичи смогут выкупить игрока

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубин». В ближайшее время он присоединится к своей новой команде.

— «Спартак» желает Солтмураду дальнейшего прогресса и будет внимательно следить за его успехами, — отмечается в сообщении «Спартака».

Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.

Помимо компенсации, «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года. А по истечении этого периода клуб будет иметь возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока, если таковое поступит в «Рубин».