«Спартак» сообщил об условиях перехода Бакаева-младшего в «Рубин». Москвичи смогут выкупить игрока
«Спартак» на своем официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубин». В ближайшее время он присоединится к своей новой команде.
— «Спартак» желает Солтмураду дальнейшего прогресса и будет внимательно следить за его успехами, — отмечается в сообщении «Спартака».
Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.
Помимо компенсации, «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года. А по истечении этого периода клуб будет иметь возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока, если таковое поступит в «Рубин».
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2020-01-22-soltmurad_bakayev_perekhodit_v_rubin/