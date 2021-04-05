«Спартак» сообщил, что у Жиго сотрясение второй степени

«Спартак» рассказал о состоянии защитника Самюэля Жиго, который был заменен в концовке матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2). Как отмечается, у 27-летнего француза сотрясение второй степени.

«У Самуэля Жиго диагностировано сотрясение второй степени. Здоровья и ждем тебя на поле, боец!», — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов уже сообщил, что участие Жиго в следующем матче под вопросом.

11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.

В текущем сезоне 27-летний Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.