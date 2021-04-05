«Спартак» сообщил, что у Жиго сотрясение второй степени
«Спартак» рассказал о состоянии защитника Самюэля Жиго, который был заменен в концовке матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (3:2). Как отмечается, у 27-летнего француза сотрясение второй степени.
«У Самуэля Жиго диагностировано сотрясение второй степени. Здоровья и ждем тебя на поле, боец!», — говорится в сообщении.
Ранее директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов уже сообщил, что участие Жиго в следующем матче под вопросом.
11 апреля красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» в матче 25-го тура чемпионата России. «Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники — 43 балла и третья строчка.
В текущем сезоне 27-летний Жиго провел 22 матча за москвичей и забил три гола.
У Самуэля Жиго диагностировано сотрясение второй степени ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 5, 2021
Здоровья и ждём тебя на поле, боец! ?? pic.twitter.com/xeIIPJfW1m
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