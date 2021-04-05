SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж покинул клуб
15:02
Специалист по продвижению в социальных медиа «Спартака» Иван Корж покинул клуб. Об этом молодой человек сообщил в своем Twitter.
«Спасибо, «Спартак»! Рад, что удалось поработать с такими крутыми людьми (в офисе, на трибунах и на поле). Великолепный опыт. Спасибо, красно-белые, — написал Корж.
22-летний Корж начал работу SMM-щика в «Локомотиве» в 2017 году и проработал в клубе полтора сезона. Потом перешел на аналогичную работу в «Спартак».
Спасибо, «Спартак»! ?— Ivan (@IvKorzh) April 5, 2021
Рад, что удалось поработать с такими крутыми людьми (в офисе, на трибунах и на поле). Великолепный опыт ?
Спасибо, красно-белые! pic.twitter.com/1azQtX80o5
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