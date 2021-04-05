Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж покинул клуб

15:02
Теги:

Специалист по продвижению в социальных медиа «Спартака» Иван Корж покинул клуб. Об этом молодой человек сообщил в своем Twitter.

«Спасибо, «Спартак»! Рад, что удалось поработать с такими крутыми людьми (в офисе, на трибунах и на поле). Великолепный опыт. Спасибо, красно-белые, — написал Корж.

22-летний Корж начал работу SMM-щика в «Локомотиве» в 2017 году и проработал в клубе полтора сезона. Потом перешел на аналогичную работу в «Спартак».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...