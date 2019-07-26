"Спартак" сократил квоту на матч с "Тамбовом" на 1,7 тысяч билетов

"Спартак" запросил у "Тамбова" 3 тысячи билетов для своих болельщиков на матч 3-го тура российской премьер-лиги, хотя изначально планировал приобрести 4,7 тысяч, сообщила генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова.

– "Спартак" заявил 3 тысячи болельщиков и взял данное количество билетов, – приводит ТАСС слова Коноваловой. – Первоначально было 4 700 билетов, потом пришло официальное письмо из клуба на 3 тысячи. Но тут речь об организованной группе, сколько народу приедет помимо нее, я прогнозировать не могу.

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится в субботу, 27 июля. Начало - в 16.30 по московскому времени. Встреча пройдет на "Мордовия Арене" в Саранске, поскольку домашний стадион "Тамбова" по регламенту не подходит для использования в премьер-лиге и в данный момент находится на реконструкции. Вместимость арены составляет 44 149 зрителей.

Матч "Тамбова" и "Спартака" пройдет в субботу, 27 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.

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