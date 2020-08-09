На 14-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев без паузы и сомнений определил фол в действиях спартаковца Павла Маслова и указал на 11-метровую отметку. Правильно ли он поступил?

У судьи были основания для такого наказания. Предположу, что он увидел наступ со стороны защитника, который за мгновение до того, как сыграть в мяч, попал в голеностоп Кириллу Заике.

Другое дело, что все происходило на игровом расстоянии от мяча, Маслов не сбивал оппонента. Потому наравне с теми, кто поддерживает судью, есть те, кто считает, что рефери поступил чересчур сурово по отношению к игроку красно-белых.

Почему не вмешались видеоарбитры Алексей Еськов и Тихон Калугин — они же в любом случае посмотрели видеоповторы? Видимо, не оценили действия Казарцева, как явную и очевидную ошибку или же полностью согласились с ним. (Александр Бобров)

9 августа. «Спартак» — «Сочи». Эпизод в штрафной площади хозяев.