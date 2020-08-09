«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте
18:50
Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00 мск.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Глушенков, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тил, Понсе.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Полоз.
Запасные: Заболотный Н., Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, Заболотный А..
Результаты опроса
проголосовало: 5677Все опросы
Как сыграет в первом матче за «Спартак» Александр Кокорин?
Забьет гол
39.8%
Сделает дубль
5.7%
Сделает хет-трик
4.6%
Заработает удаление
2.5%
Заработает пенальти
2.0%
Не забьет ни одного мяча
45.4%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
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