Стал известен стартовый состав «Спартак» на товарищеский матч против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает 6 февраля Twitter красно-белых.

С первых минут на поле выйдут: Максименко, Мозес, Джикия, Маслов, Умяров, Урунов, Крал, Гапонов, Маркитесов, Понсе, Ларссон.

Запасные: Поплевченков, Акмурзин, Жиго, Кутепов, Айртон, Ещенко, Хендрикс, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Роша Соболев.

Встреча пройдет сегодня, 6 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.