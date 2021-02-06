«Спартак» — «Шахтер»: Урунов и Маркитесов выйдут в стартовом составе
14:03
Стал известен стартовый состав «Спартак» на товарищеский матч против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает 6 февраля Twitter красно-белых.
С первых минут на поле выйдут: Максименко, Мозес, Джикия, Маслов, Умяров, Урунов, Крал, Гапонов, Маркитесов, Понсе, Ларссон.
Запасные: Поплевченков, Акмурзин, Жиго, Кутепов, Айртон, Ещенко, Хендрикс, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Роша Соболев.
Встреча пройдет сегодня, 6 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
? Макси в воротах— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021
? Алекс, Наиль и Остон в полузащите
?? Джорди и Эсекель в нападении
Наш состав на #СпартакШахтёр! ?
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