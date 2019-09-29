«Спартак» уступил дома «Оренбургу». Команда Кононова забила один гол, осталась в большинстве, но все равно проиграла
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги (1:2). Голами в составе гостей отметились защитник Андрей Малых и нападающий Джордже Деспотович.
У красно-белых отличился форвард Лоренсо Мельгарехо. С 71-й минуты команда Олега Кононова играла в большинстве.
Это четвертое подряд поражение «Спартака» в РПЛ после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы (0:1 в гостях и 1:2 в Москве). Красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Оренбург» с 11 баллами располагается на 10-й строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
11-й тур
«Спартак» (Москва) — «Оренбург» — 1:2 (0:1)
Голы: Малых, 45 (0:1). Деспотович, 63 (0:2). Мельгарехо, 65 (1:2).
«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко, 46), Бакаев, Зобнин, Гулиев (Мирзов, 74), Тил, Мельгарехо, Понсе (Ларссон, 70).
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Зотов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш, Деспотович (Фамейе, 89).
Предупреждения: Кутепов, 6. Терехов, 21. Мишкич, 32.
Удаление: Мишкич, 71 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Васильев (Ижевск). Абусуев (Санкт-Петербург), Демешко (Химки).
29 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена».
? Андрей Малых откликнулся на подачу Георгия Зотова и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
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?? Пятый мяч Джордже Деспотовича в текущем чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
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? Лоренсо Мельгарехо отличился впервые в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019
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