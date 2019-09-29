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«Спартак» уступил дома «Оренбургу». Команда Кононова забила один гол, осталась в большинстве, но все равно проиграла

18:23
29 сентября. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 1:2. Падение Гуса Тила. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 29 сентября. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 1:2. Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 сентября. Москва. «Спартак» — «Оренбург» — 1:2. Падение Гуса Тила. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги (1:2). Голами в составе гостей отметились защитник Андрей Малых и нападающий Джордже Деспотович.

У красно-белых отличился форвард Лоренсо Мельгарехо. С 71-й минуты команда Олега Кононова играла в большинстве.

Это четвертое подряд поражение «Спартака» в РПЛ после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы (0:1 в гостях и 1:2 в Москве). Красно-белые уступили в матчах чемпионата с «Зенитом» (0:1 дома), «Уралом» (1:2 дома) и «Уфой» (0:1 дома).

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. «Оренбург» с 11 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Спартак» (Москва) — «Оренбург» — 1:2 (0:1)

Голы: Малых, 45 (0:1). Деспотович, 63 (0:2). Мельгарехо, 65 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко, 46), Бакаев, Зобнин, Гулиев (Мирзов, 74), Тил, Мельгарехо, Понсе (Ларссон, 70).

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Зотов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш, Деспотович (Фамейе, 89).

Предупреждения: Кутепов, 6. Терехов, 21. Мишкич, 32.

Удаление: Мишкич, 71 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Васильев (Ижевск). Абусуев (Санкт-Петербург), Демешко (Химки).

29 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Спартак — Оренбург

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