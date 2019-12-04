«Спартак» сделал заявление в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге

В Twitter «Спартака» опубликовано заявление в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге. Ранее команда на «Газпром Арене» уступила «Зениту» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

Заявление ФК «Спартак-Москва» в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/b48nmSEZil — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 4, 2019

— ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ против ФК «Зенит», — говорится в заявлении. — В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга. Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета.

Ранее сообщалось, что Петроградский суд Санкт-Петербурга оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза на пять тысяч рублей. Кроме того он получил запрет на посещение матчей на полтора года.

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