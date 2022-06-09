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Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»

Дасаев отреагировал на уход Ваноли с поста главного тренера «Спартака»
Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Во-первых, я не знаю, уходит он по своим причинам или что-то другое. Он работал полгода, а за это время тяжело оценивать его работу. Сложно ли ребятам из-за постоянной смены тренеров? Конечно, сложно, когда-то один тренер, то другой, но я не знаю, с чем это связано. Какой тренер должен заменить Ваноли? Решать будет клуб. Но если говорить о моем мнении, то своим ребятам тоже надо дать шанс», — сказал Дасаев «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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