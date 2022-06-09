Экс-вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Во-первых, я не знаю, уходит он по своим причинам или что-то другое. Он работал полгода, а за это время тяжело оценивать его работу. Сложно ли ребятам из-за постоянной смены тренеров? Конечно, сложно, когда-то один тренер, то другой, но я не знаю, с чем это связано. Какой тренер должен заменить Ваноли? Решать будет клуб. Но если говорить о моем мнении, то своим ребятам тоже надо дать шанс», — сказал Дасаев «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России. Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.