"Спартак" - самый популярный клуб России по версии "Яндекса"

Самым популярным российским клубом является "Спартак". К такому заключению пришла компания "Яндекс" после своего исследования. Он первый и по количеству запросов, и по количеству "болельщиков" – пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд. Вторым по популярности стал "Зенит". Тройку замкнул ЦСКА.
В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". Петербуржский клуб, как и ожидалось, более уверенно чувствует себя на северо-западе страны, армейцы – на востоке и юге.
"Обычно запросы о футбольных матчах содержат названия двух команд, – отмечается на официальном сайте поисковой системы. – Мы взяли все подобные запросы, заданные в день каждого матча чемпионата России, а также в течение двух дней до и после него. Матчи еврокубков и Кубка России не учитывали, потому что в них участвуют не все. Всего проанализировали 18 миллионов запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона – с июля 2015 по апрель 2017. Разумеется, это не все возможные запросы про футбольные клубы, но с их помощью вполне можно сравнить силу интереса болельщиков к разным командам – причем именно к их игре, а не новостям или скандалам".
zenit08
Кто бы сомневался?))
10:59
pomerazz
а сборная Россия самая популярная по версии PornHUB :)
10:49
wedes
Чукотка должна быть в цветах Челси.
08:11
Хряк
На картинке - Зенит это голубые полоски в левом верхнем углу что ли ? Вывод: Зенит - команда одного города. Ляма 3 и нее больше)
07:46
Byram
Какие же это болельщики, если про матч своей команды ничего не знают и пользуются "Яндексом"? Глорье!
07:40
Adios Amigos R...
СЭ, не уподобляйтесь Луческу. Хватит троллить 3енит!!!
07:33
баламошка
​"В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". ////////////////////ВЦИОМ, ты это видел?!))) А вы в курсе, что по легендарным опросам ВЦИОМА 85% россиян считают себя счастливыми? Погуглите.
07:29
Gogy
Просто мясные постоянно сидят в инете и ни хрена не понимают в футболе, потому и запрашивают информацию про свой великий клуп,ума то нет...
05:58
Promesov
Разумеется! Глаза открыли тоже мне. Запрос "Спартак" - 2 507 233 - Запрос "Зенит" - 1 283 586. Вот и делайте выводы, а не выводы карманных вциомов. Если на яндекс как то повлияют эфективные менеджеры, тогда мы все равно узнаем объективную оценку по гугл стате(они заботятся о своей репутации, а там погрешность небольшая).
00:43
ravilius777
Сибирь, Дальний Восток, Крым, Юг России за ЦСКА, Ханты и Манси, Чукчи за Спартак, Чухонцы и финны за Зенит
00:39
werder63
Болото в истерике!))))
00:32
сп@рт@к
Вот о чем подумал. Может, зенитовские ламеры не умеют пользоваться Яндексом, и только гуглят?)
00:26
Thomas_Boy_
Что-то ФК "Ахмат" низковато задвинули. Политически безграмотный ход. Надо, товарищи, исправляться.
00:26
сп@рт@к
Спартак, самый популярный клуб страны, стал чемпионом! Какие еще рейтинги могут быть? Кстати, как правильно сказал Рабинер несколько лет назад, если б Спартак вылетал из РФПЛ, его рейтинги были бы еще выше, и количество материалов о Спартаке в СЭ было бы еще больше.
00:24
shpasic
Яндексу можно верить, это ж не ВЦИОМ!))
00:15
Jean4
Красно-белая страна, с вкраплениями синего =)))
00:01