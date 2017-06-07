23:01 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Спартак" - самый популярный клуб России по версии "Яндекса"

Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru Карта российских футбольных болельщиков: каждый регион окрашен в цвета клуба, про матчи которого там спрашивали больше всего. Фото yandex.ru
Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
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Самым популярным российским клубом является "Спартак". К такому заключению пришла компания "Яндекс" после своего исследования. Он первый и по количеству запросов, и по количеству "болельщиков" – пользователей, которые интересовались матчами "Спартака" больше, чем играми других команд. Вторым по популярности стал "Зенит". Тройку замкнул ЦСКА.

​В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". Петербуржский клуб, как и ожидалось, более уверенно чувствует себя на северо-западе страны, армейцы – на востоке и юге.

"Обычно запросы о футбольных матчах содержат названия двух команд, – отмечается на официальном сайте поисковой системы. – Мы взяли все подобные запросы, заданные в день каждого матча чемпионата России, а также в течение двух дней до и после него. Матчи еврокубков и Кубка России не учитывали, потому что в них участвуют не все. Всего проанализировали 18 миллионов запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона – с июля 2015 по апрель 2017. Разумеется, это не все возможные запросы про футбольные клубы, но с их помощью вполне можно сравнить силу интереса болельщиков к разным командам – причем именно к их игре, а не новостям или скандалам".

Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
Самые популярные клубы России по версии "Яндекса". Фото yandex.ru
Карта российских футбольных болельщиков. Фото yandex.ru
Карта российских футбольных болельщиков: каждый регион окрашен в цвета клуба, про матчи которого там спрашивали больше всего. Фото yandex.ru

Дополнительная информация

https://yandex.ru/company/researches/2017/football

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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zenit08

Кто бы сомневался?))

10:59

pomerazz

а сборная Россия самая популярная по версии PornHUB :)

10:49

wedes

Чукотка должна быть в цветах Челси.

08:11

Хряк

На картинке - Зенит это голубые полоски в левом верхнем углу что ли ? Вывод: Зенит - команда одного города. Ляма 3 и нее больше)

07:46

Byram

Какие же это болельщики, если про матч своей команды ничего не знают и пользуются "Яндексом"? Глорье!

07:40

Adios Amigos R...

СЭ, не уподобляйтесь Луческу. Хватит троллить 3енит!!!

07:33

баламошка

&#8203;"В большинстве регионов по количеству запросов также лидирует "Спартак". Дальше – с заметным отставанием - идут ЦСКА и "Зенит". ////////////////////ВЦИОМ, ты это видел?!))) А вы в курсе, что по легендарным опросам ВЦИОМА 85% россиян считают себя счастливыми? Погуглите.

07:29

Gogy

Просто мясные постоянно сидят в инете и ни хрена не понимают в футболе, потому и запрашивают информацию про свой великий клуп,ума то нет...

05:58

Promesov

Разумеется! Глаза открыли тоже мне. Запрос "Спартак" - 2 507 233 - Запрос "Зенит" - 1 283 586. Вот и делайте выводы, а не выводы карманных вциомов. Если на яндекс как то повлияют эфективные менеджеры, тогда мы все равно узнаем объективную оценку по гугл стате(они заботятся о своей репутации, а там погрешность небольшая).

00:43

ravilius777

Сибирь, Дальний Восток, Крым, Юг России за ЦСКА, Ханты и Манси, Чукчи за Спартак, Чухонцы и финны за Зенит

00:39

werder63

Болото в истерике!))))

00:32

сп@рт@к

Вот о чем подумал. Может, зенитовские ламеры не умеют пользоваться Яндексом, и только гуглят?)

00:26

Thomas_Boy_

Что-то ФК "Ахмат" низковато задвинули. Политически безграмотный ход. Надо, товарищи, исправляться.

00:26

сп@рт@к

Спартак, самый популярный клуб страны, стал чемпионом! Какие еще рейтинги могут быть? Кстати, как правильно сказал Рабинер несколько лет назад, если б Спартак вылетал из РФПЛ, его рейтинги были бы еще выше, и количество материалов о Спартаке в СЭ было бы еще больше.

00:24

shpasic

Яндексу можно верить, это ж не ВЦИОМ!))

00:15

Jean4

Красно-белая страна, с вкраплениями синего =)))

00:01