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Кавазашвили — об игре с «Рубином»: «Спартак» должен взять бразды правления в свои руки и победить»

Прогноз Анзора Кавазашвили на матч РПЛ «Спартак» — «Рубин»
Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Игра будет сложная, потому что «Рубин» — очень агрессивная команда. Казанский клуб играет плохо, даже неприлично, проигрывая подряд несколько игр. Конечно, много разговоров о судействе. Но это уже другой вопрос. Нет никаких сомнений, что «Рубин» выйдет на эту игру и даст бой «Спартаку». Но «Спартак» должен взять бразды правления в свои руки, навязать активную, атакующую игру и победить», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится на стадионе «Открытие Банк Арене» сегодня, 16 апреля. Начало — в 19.00.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Рубин

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Анзор Кавазашвили
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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 - : -
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Уфа

 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

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Локомотив

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Зенит

 6
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Спартак

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Краснодар

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