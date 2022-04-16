Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ.

«Игра будет сложная, потому что «Рубин» — очень агрессивная команда. Казанский клуб играет плохо, даже неприлично, проигрывая подряд несколько игр. Конечно, много разговоров о судействе. Но это уже другой вопрос. Нет никаких сомнений, что «Рубин» выйдет на эту игру и даст бой «Спартаку». Но «Спартак» должен взять бразды правления в свои руки, навязать активную, атакующую игру и победить», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится на стадионе «Открытие Банк Арене» сегодня, 16 апреля. Начало — в 19.00.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. «Рубин» — 12-й и 25 баллов.