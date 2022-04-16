Заика: «Было неприятно, что «Сочи» называли фарм-клубом «Зенита»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика отметил, что разговоры о том, что сочинцы являются «фарм-клубом» «Зенита» задевают. По его словам, в этом сезоне «Сочи» всем все доказали.

В текущем сезоне подопечные Владимира Федотова в матчах против «Зенита» набрали четыре очка — гостевая победа (2:1) и домашняя ничья (0:0).

«Да, эти разговоры надоедали каждому, пора было их заканчивать, — цитирует РБК Заику. -В этом сезоне мы все всем доказали, и я надеюсь, что больше они не всплывут. Лично мне было неприятно, когда многие об этом говорили.

Если брать второй матч в этом сезоне, то там вообще «Сочи» мог обыграть «Зенит». Думаю, если бы мы одержали победу в той встрече, то вопросов бы вообще никаких ни у кого не возникло".

«Сочи» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 балла.