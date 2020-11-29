«Спартак» — «Ротор»: все голы матча
21:18
«Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Ротор» со счетом 2:0. Голы забили Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.
15-я минута: Александр Кокорин
Александр Кокорин уверенно развёл мяч и голкипера по разным углам.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2020
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90+3-я минута: Самюэль Жиго
Гол Самюэля Жиго#МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакРотор https://t.co/iOguoCk218— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 29, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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