«Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Ротор» со счетом 2:0. Голы забили Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.

15-я минута: Александр Кокорин

90+3-я минута: Самюэль Жиго