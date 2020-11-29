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«Спартак» — «Ротор»: все голы матча

21:18
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«Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Ротор» со счетом 2:0. Голы забили Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.

15-я минута: Александр Кокорин

90+3-я минута: Самюэль Жиго

Спартак — Ротор

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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