«Спартак» — «Ростов»: Литвинов открыл счет в матче
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов забил гол в ворота «Ростова» на 78-й минуте матча 13-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
После точного навеса с углового от хавбека Зелимхана Бакаева 20-летний Литвинов точно пробил головой по воротам голкипера Сергея Песьякова.
Для Литвинова это первый гол в текущем сезоне чемпионата России.
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