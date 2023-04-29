«Спартак» — «Ростов»: гости открыли счет в концовке матча

Полузащитник «Ростова» Александр Селява забил на 80-й минуте матча со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

Мелехин выполнил заброс к штрафной, Комличенко поборолся и сделал скидку на Селяву, который принял мяч и нанес удар в дальний верхний угол ворот.