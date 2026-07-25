«Спартак» — «Родина»: во сколько начало матча РПЛ

«Спартак» и «Родина» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Спартак» и «Родина» сыграют в матче 1-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 25 июля. Встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

25 июля, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Родина», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.40 мск, за 5 минут до начала игры.

Ориентировочный состав «Спартака»

Максименко — Денисов, Бабич, Джику, Зобнин — Литвинов, Умяров — Солари, Мартинс, Маркиньос — Барко.

Ориентировочный состав «Родины»

Волков — Сокол, Мещанинов, Крижан, Дятлов — Рейна, Фи щенко, Егорычев, Бакаев — Максименко, Тимошенко.

Официальные стартовые составы «Спартака» и «Родины» станут известны примерно за час до начала встречи.

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