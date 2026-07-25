«Акрон» — «Зенит»: почему «Матч ТВ» не покажет бесплатно матч РПЛ

«Акрон» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 25 июля

«Акрон» и «Зенит» встретятся в матче 1-го тура РПЛ в субботу, 25 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

06 декабря 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру из-за лимитов бесплатного эфира. По соглашению с РПЛ канал холдинга обязан показывать бесплатно только определенное количество игр в туре. Остальной контент уходит на специализированную платную платформу.

Прямую трансляцию проведет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Эфир стартует в 16.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Зенит» можно отслеживть в матч-центре на сайте «СЭ».

В последний раз клубы играли друг с другом в рамках 18-го тура чемпионата России-2025/26 25 декабря. Тогда победу одержали питерцы со счетом 2:0.

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