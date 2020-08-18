«Спартак» рассказал о состоянии защитника «Ахмата» Нижича

«Спартак» сообщил, что защитник «Ахмата» Зоран Нижич чувствует себя хорошо после травмы в матче 1-го тура. Футболист потерял сознание от попадания мяча в голову после удара Александра Соболева. Как сообщает столичный клуб, игрок получил сотрясение мозга.

«Мы помним эпизод матча «Спартак» — «Ахмат», когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо.

Футбольная семья — не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!" - говорится в сообщении клуба.