«Спартак» рассказал о состоянии защитника «Ахмата» Нижича
21:24
«Спартак» сообщил, что защитник «Ахмата» Зоран Нижич чувствует себя хорошо после травмы в матче 1-го тура. Футболист потерял сознание от попадания мяча в голову после удара Александра Соболева. Как сообщает столичный клуб, игрок получил сотрясение мозга.
«Мы помним эпизод матча «Спартак» — «Ахмат», когда нам было страшно за жизнь защитника гостей Зорана Нижича. У Зорана диагностировано сотрясение мозга, но он чувствует себя хорошо.
Футбольная семья — не просто звук, а нечто большее. Зоран, выздоравливай и скорее возвращайся на поле!" - говорится в сообщении клуба.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1295787296965505024
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