«Спартак» проиграл «Сочи»

«Спартак» в гостевом матче 28-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Сочи» (0:1).

Все решил эффектный автогол защитника красно-белых Павла Маслова.

Самым обсуждаемым моментом стал эпизод в штрафной хозяев с участием вратаря Николая Заболотного и форварда Эсекиэля Понсе, в котором ошибся арбитр Сергей Иванов, не назначив пенальти в пользу гостей.

Команда Владимира Федотова (33 очка) поднялась с 13-го места на девятое.

Москвичи (33 очка) опустились с девятой на десятую позицию. Красно-белые не могут победить в пятой встрече подряд.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Маслов, 24 — в свои ворота.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Полоз (Карапетян, 76).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Рассказов (Мирзов, 58), Крал, Умяров (Ларссон, 58), Зобнин, Айртон, Понсе, Соболев.

Предупреждения: Заика, 9. Мевля, 19. Айртон, 30. Полоз, 41. Умяров, 50. Маргасов, 63. Ребров, 86. Мирзов, 88. Кокорин, 90+2.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Мухтаров (Петрозаводск).

ВАР: Сухой. Богач (оба — Люберцы).

11 июля. Сочи. Стадион «Фишт».