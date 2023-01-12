Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:38

«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми игроками

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Спартак» подписал контракт с тремя молодыми футболистами, сообщает пресс-служба.

Соглашение заключены с защитником Тимофеем Даниловым, полузащитником Иваном Пяткиным и хавбеком Артемием Гунько.

Соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны до 31 декабря 2023 года, а с Пяткиным — до 31 мая 2026-го.

Воспитанник академии «Спартака» Дмитрий Мельник подписал контракт до 31 мая 2025 года.

ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» объявил о подписании защитника Шатары и полузащитника Дивановича

Агент Рассказова сообщил, «Спартак» не предлагал «Крыльям» подписать футболиста
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости