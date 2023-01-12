«Спартак» продлил контракты с тремя молодыми игроками

«Спартак» подписал контракт с тремя молодыми футболистами, сообщает пресс-служба.

Соглашение заключены с защитником Тимофеем Даниловым, полузащитником Иваном Пяткиным и хавбеком Артемием Гунько.

Соглашения с Гунько и Даниловым рассчитаны до 31 декабря 2023 года, а с Пяткиным — до 31 мая 2026-го.

Воспитанник академии «Спартака» Дмитрий Мельник подписал контракт до 31 мая 2025 года.