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Сегодня, 15:46

Агент Рассказова сообщил, «Спартак» не предлагал «Крыльям» подписать футболиста

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что московский «Спартак» не предлагал «Крыльям Советов» приобрести защитника Николая Рассказова.

«То, что, «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова — это неправда, но вероятность перехода есть», — сказал Мижигурскис Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний воспитанник «Спартака» провел за команду 4 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-rasskazova-spartak-ne-predlagal-krylyam-podpisat-nikolaya-no-veroyatnost-perekhoda-est-219327/
Николай Рассказов
ФК Спартак (Москва)
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