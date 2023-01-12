Агент Рассказова сообщил, «Спартак» не предлагал «Крыльям» подписать футболиста

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал, что московский «Спартак» не предлагал «Крыльям Советов» приобрести защитника Николая Рассказова.

«То, что, «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова — это неправда, но вероятность перехода есть», — сказал Мижигурскис Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний воспитанник «Спартака» провел за команду 4 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.