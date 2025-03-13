«Спартак» продал все билеты на матч РПЛ против «Зенита»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что все билеты на домашний матч 21-го тура РПЛ против «Зенита» проданы. Стадион клуба «Лукойл Арена» рассчитан на 45 тысяч мест.

«Мы благодарим болельщиков за интерес, который они проявили к этому важнейшему матчу. Надеемся, энергия трибун, которые будут заполнены впервые за несколько лет, поможет нашей команде добиться успеха», — говорится в сообщении красно-белых.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.