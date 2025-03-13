Фаринья вызван в сборную Панамы на матчи Лиги наций КОНКАКАФ

Защитник «Химок» Эдгаро Фаринья попал в заявку сборной Панамы на матчи «Финала четырех» Лиги наций КОНКАКАФ, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

20 марта панамцы сыграют против сборной США на SoFi Stadium в Инглвуде (США). Выигравшая команда сыграет в гранд-финале с победителем встречи между сборными Канады и Мексики.

В этом сезоне на счету 23-летнего панамца 15 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами.