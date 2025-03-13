Главный врач «Динамо» сообщил, что Глебов может восстановиться к игре с «Локомотивом»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» возможные сроки восстановления полузащитника Данила Глебова.

«Мы планируем, если сегодня Данил полноценно выполняет протокол, то в принципе мы попробуем, чтобы он сыграл с «Локомотивом». А дальше уже посмотрим», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что участие Глебова в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» не исключено.