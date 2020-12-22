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«Спартак» поздравил Гуса Тила с днем рождения и показал его гол «Крыльям»

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«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника Гуса Тила. Сейчас он на правах аренды играет за «Фрайбург».

«С днем рождения, Гус! — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Сегодня Гусу Тилу, выступающему на правах аренды за «Фрайбург», исполнилось 23! Поздравляем голландца и желаем успехов в Бундеслиге».

Также к записи прикреплено видео гола победного гола Тила «Крыльям Советов». 23-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Фрайбург» в бундеслиге.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1341385457079382018

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