«Спартак» поздравил Гуса Тила с днем рождения и показал его гол «Крыльям»
«Спартак» поздравил с днем рождения полузащитника Гуса Тила. Сейчас он на правах аренды играет за «Фрайбург».
С днём рождения, Гус! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 22, 2020
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Сегодня Гусу Тилю, выступающему на правах аренды за «Фрайбург», исполнилось 23! ?
Поздравляем голландца и желаем успехов в Бундеслиге ? pic.twitter.com/afzDlTCBJ1
«С днем рождения, Гус! — говорится в сообщении официального Twitter красно-белых. — Сегодня Гусу Тилу, выступающему на правах аренды за «Фрайбург», исполнилось 23! Поздравляем голландца и желаем успехов в Бундеслиге».
Также к записи прикреплено видео гола победного гола Тила «Крыльям Советов». 23-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Фрайбург» в бундеслиге.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1341385457079382018
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