«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Хуже было только при Скале
Уступив в матче 11-го тура РПЛ «Оренбургу»(1:2), «Спартак» продлил свою серию поражений в чемпионате России до четырех встреч. Ранее красно-белые под руководством Олега Кононова уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).
Москвичи в четвертый раз в российской истории уступили в четырех матчах РПЛ подряд. В последний раз подобное случалось на стыке сезонов-2009 и -2010, когда командой руководил Валерий Карпин. Худший результат «Спартака» приходится на сезон-2004, когда главным тренером был итальянец Невио Скала — шесть поражений подряд. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате:
|
Сезон
|
Тренер
|
Поражения
|
Число поражений
|
2004
|
Невио Скала
|
Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1
|
6
|
2003
|
Олег Романцев (3), Андрей Чернышов (1)
|
Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3
|
4
|
2009-2010
|
Валерий Карпин
|
Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1
|
4
|
2019/20
|
Олег Кононов
|
Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:2
|
4