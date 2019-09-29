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«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Хуже было только при Скале

18:49
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Уступив в матче 11-го тура РПЛ «Оренбургу»(1:2), «Спартак» продлил свою серию поражений в чемпионате России до четырех встреч. Ранее красно-белые под руководством Олега Кононова уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).

Москвичи в четвертый раз в российской истории уступили в четырех матчах РПЛ подряд. В последний раз подобное случалось на стыке сезонов-2009 и -2010, когда командой руководил Валерий Карпин. Худший результат «Спартака» приходится на сезон-2004, когда главным тренером был итальянец Невио Скала — шесть поражений подряд. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате:

Сезон

Тренер

Поражения

Число поражений

2004

Невио Скала

Рубин (г) — 0:2, Зенит (д) — 0:3, Кр.Советов (г) — 2:4, ЦСКА (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:3, Алания (д) — 0:1

6

2003

Олег Романцев (3), Андрей Чернышов (1)

Рубин (г) — 0:1, Локомотив (г) — 1:2, Сатурн (д) — 0:1, Ростов (г) — 2:3

4

2009-2010

Валерий Карпин

Кр.Советов (г) — 1:2, ЦСКА (д) — 2:3, Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 0:1

4

2019/20

Олег Кононов

Зенит (д) — 0:1, Урал (д) — 1:2, Уфа (г) — 0:1, Оренбург (д) — 1:2

4

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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