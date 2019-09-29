«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ. Хуже было только при Скале

Уступив в матче 11-го тура РПЛ «Оренбургу»(1:2), «Спартак» продлил свою серию поражений в чемпионате России до четырех встреч. Ранее красно-белые под руководством Олега Кононова уступили «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2) и «Уфе» (0:1).

Москвичи в четвертый раз в российской истории уступили в четырех матчах РПЛ подряд. В последний раз подобное случалось на стыке сезонов-2009 и -2010, когда командой руководил Валерий Карпин. Худший результат «Спартака» приходится на сезон-2004, когда главным тренером был итальянец Невио Скала — шесть поражений подряд. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные серии поражений «Спартака» в чемпионате: